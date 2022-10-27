Газзаев назвал место в турнирной таблице РПЛ, которое будет считаться успехом для ЦСКА

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение, что игроки армейской команды могут занять призовое место по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги. Специалист также заявил, что в следующем году столичный клуб может ставить задачу выиграть отечественный чемпионат.
«Считаю, что в этом сезоне идет становление команды ЦСКА с прицелом успешного выступления на следующий год. Есть неплохая молодежь, опытные игроки и лидеры: Акинфеев, Дивеев, Зайнутдинов, Чалов, который блестяще выглядит сегодня. Так что в этом году такие игры, как с «Оренбургом», ещё будут. Нельзя забывать, что в команде новый тренер, новые требования к игрокам и изменившаяся тактическая схема. Место в тройке для ЦСКА будет успехом, это команде по силам, а в следующем сезоне, после стабилизации состава и усиления некоторых позиций, можно будет говорить о задаче выиграть РПЛ, — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».
Армейцы располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата России после 14 туров. В активе подопечных Владимира Федотова 26 очков.
- 27 октября 2022
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