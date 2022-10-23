Масалитин — о ЦСКА: «Зенит» показал пример — как играть с такими командами, как «Оренбург»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин подвёл итоги матча армейцев в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:2).



«Оренбург» очень порадовал движением и самоотдачей. Выбранный план на игру сработал — не давали спуску ЦСКА. Как и не давали развернуться и играть в свой медленный футбол. В первом тайме армейцы более-менее сопротивлялись, хотя больше за счёт «Оренбурга» — у них проблемы сзади, поэтому и позволяют многое сопернику. Если бы Чалов смог реализовать ещё пару моментов, то ЦСКА в первом тайме решил бы все проблемы.



Во втором тайме армейцы не могли удерживать заданный темп. После замен вышла молодёжь, начался сумбур сзади. Играли невнятно, не было помощи средней линии.



«Зенит» очень хороший пример показал, как играть с такими командами, которые бегут вперёд. У «Оренбурга» большая группа атаки убегает вперёд, после чего идёт длинная передача. Либо нападающий скидывает, либо владеет мячом и ждёт поддержку из середины. При потере надо было отрезать данную группу игроков, цепляться и убегать вперёд. «Зенит» показал, как это делать», – сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.