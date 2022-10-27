Йоканович: Тюкавин — один из самых талантливых российских форвардов. Он — будущее «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о конкуренции между нападающими команды Фёдором Смоловым и Константином Тюкавиным.

«Насколько правильно Константин Тюкавин реагирует на то игровое время, что у него есть? Да, сейчас первым выбором для меня является Фёдор Смолов, а вторым – Тюкавин. При этом мы провели 18 матчей, и в 17 из них Костя принял участие. Он является одним из самых талантливых российских форвардов и будущим нашего клуба. С ним нет никаких проблем, он всегда очень усердно работает на тренировках и готов помочь команде в любой момент матча. Уверен, что он будет прогрессировать дальше. Если бы Тюкавин играл больше Смолова, вы бы, наверное, задали тот же вопрос. Конечно, все хотят играть как можно больше», — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо».

В текущем сезоне РПЛ и Кубка России Смолов сыграл в 15 матчах, забив восемь голов и сделав пять голевых передач. Тюкавин сыграл в 17 матчах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи. В 10 из 17 матчей Тюкавин выходил на замену, проведя лишь один полный матч — с «Пари НН» (2:2).