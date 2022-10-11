«Пусть выставляют на трансфер». Агент молодой звезды РПЛ мощно наехал на тренера

Один из самых многообещающих российских нападающих Константин Тюкавин по-прежнему остаётся всего лишь запасным в «Динамо». Несложно догадаться, что 20-летнего игрока молодёжной сборной России и кандидата в главную команду страны эта роль тяготит. Его агент Алексей Сафонов и вовсе пошёл в атаку на главного тренера бело-голубых Славишу Йокановича, публично предложив сербу… выставить Тюкавина на трансфер.

«Если честно, уже надоело говорить об игровом времени Кости – сколько тренер даёт, столько он и играет, – сказал Сафонов, комментируя эту тему для «РБ Спорт». – Но всему есть какой-то предел: если Йоканович не видит Костю в составе, пусть выставляет на трансфер. Сами мы, безусловно, ни о чём просить не будем. У нас есть контрактные обязательства, мы их выполняем. У меня нет никаких сомнений в том, что я найду Тюкавину команду, клуб заработает хорошие деньги. Если «Динамо» не нужен этот игрок и такой вариант выгоден для всех, его нужно осуществлять».

Сказано жёстко, но ведь вы не удивлены этому выпаду агента, не так ли? Происходит то, что многие прогнозировали, когда «Динамо» осуществляло трансфер Фёдора Смолова из «Локомотива». Существовали опасения по поводу того, что Смолов – безусловно, индивидуально сильный и способный решать эпизоды форвард – не впишется в игру «Динамо» и даже разрушит его прессинг-стиль, поскольку слабо работает без мяча. Но главное — было понятно: появление статусного нападающего автоматически приведёт к сокращению игрового времени у молодых динамовских форвардов – Тюкавина или Вячеслава Грулёва. Либо у обоих сразу. Тюкавин за четыре месяца до подписания бело-голубыми Смолова дебютировал в первой сборной России, но после прихода опытного конкурента рисковал забыть номер Валерия Карпина.

В нынешнем сезоне РПЛ Тюкавин лишь пять раз появился в основе «Динамо». Причём в четырёх случаях из-за того, что Смолов восстанавливался от мышечной травмы. У Фёдора восемь матчей в стартовом составе. Только однажды два нападающих вышли в паре – в Самаре, да и тогда благодаря стечению обстоятельств. Йоканович сыграл 4-4-2, так как были кадровые проблемы в полузащите.

У Тюкавина три гола в РПЛ за 441 проведённую на поле минуту. У Смолова – пять забитых мячей за 734 минуты. Забавно, что у Фёдора уходит на гол всего на 0,2 минуты меньше, чем у Константина (146,8 против 147). Но есть важный нюанс: Смолов дважды отличился с пенальти. Это влияет на восприятие статистики нападающих.

Посмотрим на более объёмную статистику Тюкавина и Смолова за весь 2022 год в РПЛ. Если судить по цифрам InStat, то от Константина и Фёдора исходит одинаковая опасность воротам соперника. В среднем за 90 минут игры оба имеют по 2,2 голевых момента. Тюкавин наносит 2,7 удара, в створ – 0,91. Смолов наносит 2,5 удара, в створ – 0,94.

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В целом Смолов активнее вовлечён в игру: 62 технико-тактических действия с 64% успеха против 45 ТТД с 51% успеха у Тюкавина. Фёдор делает больше передач (30/17) и даже выигрывает больше единоборств (42%/28%), хотя реже вступает в борьбу (18/21). Естественно, Смолов чаще идёт в обыгрыш (4,9/2,1), и у него больше обводок (2,6/0,91). Вот только эти цифры скорее интересны в контексте разбора игровых характеристик нападающих, их стилевых особенностей. Ни для кого не секрет: Тюкавин – завершитель, игрок штрафной. Ему не нужно много касаний, а с точки зрения мобильности и быстроты Константин может давать бело-голубым то, что не в силах дать Смолов. Вспомните, например, как проснулась команда в Грозном после выхода Тюкавина на замену.

Константину нужно играть, чтобы продолжать прогрессировать. Не по 20-30 минут, а целые матчи. Иначе мы потеряем талантливого снайпера. Отдушина для Тюкавина – игры за молодёжную сборную России: он забил мяч в ворота Беларуси, оформил дубль с Казахстаном. Да и в последнем официальном матче нашей молодёжки с Испанией (1:0) автором победного гола стал именно динамовец.

Йоканович ни разу не выпустил Тюкавина в основе и в Кубке России. Так что у Константина и его агента действительно есть повод задуматься о смене команды. Теоретически нападающий может быть интересен любому клубу РПЛ, за исключением разве что «Спартака», где и без того дикая конкуренция в линии атаки. Даже в «Зените» наверняка обсуждали кандидатуру Тюкавина, обладающего качествами современного форварда. Летний новичок Матео Кассьерра по-прежнему разочаровывает – у колумбийца 0 голов в чемпионате.

Вполне возможно, мощное заявление Сафонова приблизит расставание Тюкавина с «Динамо», если у Йокановича действительно большой кредит доверия.