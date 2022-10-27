«Рома» поборется с «Бетисом» за переход Ауара

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью решил укрепить центр поля на фоне травмы своего лидера Жоржиньо Вейналдума. Как сообщает Сalciomercato, римляне нацелились на полузащитника французского «Лиона» Уссема Ауара.

Кроме «волков», претендентом на хавбека также является испанский «Бетис». Клуб планировал подписать француза ещё минувшим летом, но не смог этого сделать из-за финансовых проблем. В «Бетисе» ожидали, что игрок присоединится к ним бесплатно после истечения срока контракта, а именно летом 2023 года. Однако теперь руководство «Лиона» настроено на то, чтобы продать своего игрока в январское трансферное окно за символическую плату. Такой расклад устраивает «Рому», но не «Бетис».

Проблемой для перехода могут стать и финансовые запросы Ауара. Сообщается, что футболист и его агенты будут требовать по меньшей мере € 4,5 млн за сезон + возможные бонусы. В случае, если «Рома» откажется от трансфера француза, руководство «Бетиса» вряд ли сможет удовлетворить подобные запросы, так как ранее имела проблемы с Ла Лигой из-за лимита заработной платы.