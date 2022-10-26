Моуринью — о важности матча с ХИКом в ЛЕ: «Рома» не хочет вылететь в Лигу конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался в преддверии гостевого матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с финским ХИКом, а также прокомментировал искусственный газон стадиона в Хельсинки.
«Мы должны побеждать, чтобы не зависеть от результатов других матчей, и мы знаем, что это будет непросто. Мы здесь, чтобы остаться в Лиге Европы, мы не хотим вылететь в Лигу конференций. Это будет решающий матч для нас. Я не боюсь финского клуба. Но это по-прежнему очень организованная команда с очень подготовленными тренерами. Команда знает, что делать на поле, и у неё хороший индивидуальный стиль.
Синтетическое поле? Я не хочу жаловаться. Таковы условия. Мы просто должны победить. Однако на синтетическом газоне это другой вид спорта, где многие моменты сильно меняются», — приводит слова Моуринью журналист Альфредо Педулла.
Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок:
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