Итальянец Джованни присоединился к тренерскому штабу
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Тренерский штаб московского «Торпедо» пополнил специалист по физподготовке Серджио Джованни. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Он уже приступил к работе.
Итальянец работал вместе с нынешним главным тренером чёрно-белых Андреем Талалаевым в «Химках» и «Ахмате». Напомним, «Торпедо» с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В следующем туре автозаводцы сыграют со «Спартаком», идущим на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Андрей Талалаев работал в «Ахмате», «Крыльях Советов», «Химках», «Тамбове», «Волге» и ряде других российских команд. Последним местом работы специалиста стал «Ахмат», который уволил тренера в сентябре 2022 года.
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