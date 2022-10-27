Итальянец Джованни присоединился к тренерскому штабу

Тренерский штаб московского «Торпедо» пополнил специалист по физподготовке Серджио Джованни. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Он уже приступил к работе.

Итальянец работал вместе с нынешним главным тренером чёрно-белых Андреем Талалаевым в «Химках» и «Ахмате». Напомним, «Торпедо» с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В следующем туре автозаводцы сыграют со «Спартаком», идущим на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Андрей Талалаев работал в «Ахмате», «Крыльях Советов», «Химках», «Тамбове», «Волге» и ряде других российских команд. Последним местом работы специалиста стал «Ахмат», который уволил тренера в сентябре 2022 года.