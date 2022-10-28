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Корнеев: Рангник просто сбежал из «Локо», потратив больше € 40 млн на неликвидных игроков!

Корнеев: Рангник просто сбежал из «Локо», потратив больше € 40 млн на неликвидных игроков!
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев раскритиковал работу «команды Рангника» в стане железнодорожников.

«Этот эксперимент чётко показал, как не надо работать в клубе! Результаты ужасны не только на футбольном поле, но и в финансовом направлении. Я так и не понял, какие цели преследовали в клубе Рангник и его люди. И потом, как можно понять и следовать целям развития, если «главный» человек проекта Рангник просто сбежал в Манчестер после пары месяцев работы, потратив больше 40 миллионов евро на неликвидных игроков?! Почему это не стало звоночком для руководителей клуба, что это подстава?» – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Игорем Корнеевым читайте на «Чемпионате»:

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