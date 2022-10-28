Это'О считает, что Тьерри Анри не играл на уровне Николя Анелька

Бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О cчитает, что его одноклубник Тьерри Анри не играл на уровне своего соотечественника Николя Анелька.

«Я думаю, что Тьерри Анри не был на уровне Анелька. Тьерри был хорош, но я знал игроков… Я предпочитал других игроков», — приводит слова Это'О Footballogue в «Твиттере».

41-летний Это'О выступал вместе с Анри за «Барселону» в сезонах-2007/2008 и 2008/2009. Камерунец забил восемь голов после передач французского форварда, Анри — три. C Анелька Самуэль пересекался в мадридском «Реале» в сезоне-1999/2000.

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