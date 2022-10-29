Педро Габриэл – о 14-м месте «Локомотива»: нет сомнений, мы исправим ситуацию

22-летний бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл высказался о текущем положении железнодорожников в турнирной таблице.
«Можно ли сказать, что «Локомотив» выходит из кризиса, одержав две победы в трёх матчах? Мы хорошо работали и заслужили эти шесть очков. Поражения давили на нас: никак не могли раскрепоститься. Сейчас мы постепенно набираем ход. Надеюсь, находимся на правильном пути.
У меня был период в карьере, когда я играл за команду из низа таблицы. Но, несмотря на то, что «Локомотив» сейчас 14-й, я уверен, что у меня и у всех ребят достаточно игровых качеств, чтобы помочь команде подняться вверх. У меня нет сомнений в том, что мы исправим ситуацию», — приводит слова Педро Габриэла Sport24.
Напомним, Педро Габриэл стал игроком «Локомотива» в сентябре 2022 года, перейдя из бразильского «РБ Брагантино» за € 3,5 млн, согласно данным Transfermarkt.de. В девяти встречах за новый клуб он забил четыре мяча (все – в матче с «Химками») и отдал одну результативную передачу.
Смолов забил 100-й гол в РПЛ! Кому это ещё удалось?
- 29 октября 2022
-
04:07
-
03:56
-
03:46
-
03:31
-
03:27
-
03:10
-
02:59
-
02:13
-
02:05
-
01:54
-
01:39
-
01:37
-
01:23
-
01:17
-
00:45
-
00:12
-
00:05
-
00:01
- 28 октября 2022
-
23:45
-
23:32
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:14
-
23:13
-
23:00
-
22:56
-
22:50
-
22:38
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:15
-
22:05
-
22:03