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Педро Габриэл – о 14-м месте «Локомотива»: нет сомнений, мы исправим ситуацию

Педро Габриэл – о 14-м месте «Локомотива»: нет сомнений, мы исправим ситуацию
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22-летний бразильский нападающий «Локомотива» Педро Габриэл высказался о текущем положении железнодорожников в турнирной таблице.

«Можно ли сказать, что «Локомотив» выходит из кризиса, одержав две победы в трёх матчах? Мы хорошо работали и заслужили эти шесть очков. Поражения давили на нас: никак не могли раскрепоститься. Сейчас мы постепенно набираем ход. Надеюсь, находимся на правильном пути.

У меня был период в карьере, когда я играл за команду из низа таблицы. Но, несмотря на то, что «Локомотив» сейчас 14-й, я уверен, что у меня и у всех ребят достаточно игровых качеств, чтобы помочь команде подняться вверх. У меня нет сомнений в том, что мы исправим ситуацию», — приводит слова Педро Габриэла Sport24.

Напомним, Педро Габриэл стал игроком «Локомотива» в сентябре 2022 года, перейдя из бразильского «РБ Брагантино» за € 3,5 млн, согласно данным Transfermarkt.de. В девяти встречах за новый клуб он забил четыре мяча (все – в матче с «Химками») и отдал одну результативную передачу.

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