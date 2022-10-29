«Милан» планирует продлить контракт с главным тренером Стефано Пиоли
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может продлить контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, руководство «Милана» планирует заключить новое соглашение с 57-летним специалистом, которое будет рассчитано до 2024 года с возможностью продления ещё на сезон.
Напомним, Пиоли возглавил «Милан» в 2019 году. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Парма», «Сассуоло», «Болонья», «Лацио», «Интер», «Фиорентина», и в других командах. Под руководством Пиоли «Милан» стал чемпионом Италии по итогам сезона-2021/2022.
«Милан» в 11 матчах набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023.
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