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Станислав Черчесов высказался о решении вручить «Золотой мяч» Кариму Бензема

Станислав Черчесов высказался о решении вручить «Золотой мяч» Кариму Бензема
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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил решение вручить «Золотой мяч» нападающему испанского «Реала» Кариму Бензема.

«Бензема однозначно провёл хороший сезон. Мне было понятно, что в этом году Карим ― единственный кандидат. Десятилетие играет на топ-уровне. Значит, заслужил. Просто так такие награды не дают», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. В составе мадридского «Реала» он стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль» (1:0).

Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте на «Чемпионате»:

«Были соперники уровня Лиги чемпионов». Интервью с Черчесовым о мощном успехе в Европе «Были соперники уровня Лиги чемпионов». Интервью с Черчесовым о мощном успехе в Европе
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