Станислав Черчесов высказался о решении вручить «Золотой мяч» Кариму Бензема

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил решение вручить «Золотой мяч» нападающему испанского «Реала» Кариму Бензема.
«Бензема однозначно провёл хороший сезон. Мне было понятно, что в этом году Карим ― единственный кандидат. Десятилетие играет на топ-уровне. Значит, заслужил. Просто так такие награды не дают», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, в прошлом сезоне французский форвард забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач в 32 матчах испанской Ла Лиги. Также Бензема 15 раз отличился и дважды ассистировал своим партнёрам в 12 встречах Лиги чемпионов. В составе мадридского «Реала» он стал чемпионом Испании, а также получил трофей Лиги чемпионов, когда в финале «сливочные» обыграли английский «Ливерпуль» (1:0).
Полностью интервью со Станиславом Черчесовым читайте на «Чемпионате»:
- 29 октября 2022
-
11:47
-
11:44
-
11:36
-
11:20
-
11:18
-
11:17
-
11:13
-
11:07
-
11:03
-
11:00
-
10:52
-
10:45
-
10:40
-
10:36
-
10:21
-
10:17
-
10:03
-
10:00
-
09:54
-
09:50
-
09:49
-
09:42
-
09:35
-
09:32
-
09:31
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:20
-
09:10
-
08:40
-
08:35
-
08:19
-
08:05
-
06:20