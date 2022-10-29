Дмитрий Хохлов: Йоканович в России пока непонятен

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о приглашении на пост наставника бело-голубых сербского специалиста Славиши Йокановича.

«Славиша Йоканович, тренер «Динамо», в России пока непонятен. В «Локомотиве» тоже была череда тренеров, набранных скорее по национальности, чем по соответствию уровню задач. Насколько это обоснованно?



Не сказал бы, что в «Динамо» зовут по паспорту. Там есть чёткое понимание, в какой футбол должна играть команда, под этот стиль подбирают тренеров. Ещё когда сам работал в клубе, слышал такой месседж от руководства: не стиль под тренера, а тренер под стиль. Получается, правда, не всегда: со Шварцем было стопроцентное попадание, в отношении Йокановича пока такого не вижу», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 14 матчей.