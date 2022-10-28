«Я хочу в «Челси». В «Зенит» — не хочу!» Арсен Захарян — о мечте и не только

Рассказал про эмоции, а ещё про то, как чуть не стал капитаном в 19 лет.

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян впервые после летней истории с сорвавшимся трансфером в «Челси» дал большое интервью – футболист пришёл на «Коммент.Шоу», где за час рассказал о многом. И про то, как узнал об интересе из Лондона, и что думает о сложившейся ситуации с трансфером и про резкий взлёт своей карьеры.



Собрали главное.

Про переход из молодёжного футбола во взрослый

«У нас была молодая команда, поэтому и переход дался так легко. Все бегут, все играют. Плюс в команде был Андрей Викторович Воронин, с которым, как я понимаю, обсуждали мою позицию: я играл справа, но мог заходить и в центр, принимать мячи там. Была какая-то свобода действий. Думаю, это мне тоже помогло: если бы меня зацепили как правого нападающего, я бы стоял на бровке и ждал, пока мне дадут мяч.

Меня всё удивляло в европейском подходе Шварца. До этого я работал только с российскими тренерами, а тут попал в основную команду, где тебе чуть ли день в день тебе присылают нарезку твоей тренировки, ошибки твои, расписанные в тексте. Было много индивидуальных бесед, теории – показывали прям на видео, что ты делаешь правильно, а что нет».

Андрей Воронин Фото: fcdm.ru

Про дебют в РПЛ

«Я дебютировал с «Ахматом», и при всём уважении к команде это не топ-клуб, где тебе наступают на пятки, поэтому я не был как-то шокирован уровнем РПЛ. А вот против Хорватии – это уже другой уровень. Я офигел от Брозовича, Ковачича – против таких я ещё не играл. То, что я тогда вышел, – заслуга тренеров: что доверяли мне, выпускали. Наверное, я оправдал ожидания».

Про тех, кто впечатлил в сборной России

«Из наших меня в основной сборной очень удивил Головин. Такой лёгкий, подвижный – мы ещё рядом играли, всегда было кому отдать. И Миранчук ещё топ: всегда на мяче, быстрый. Евроуровень».

Про интерес «Реала» и «Барсы»

«Проснулся, а меня в посте в социальной сети отметил «Чемпионат»: там было, что «Реал» мною интересуется. Но я ничего про это не слышал. А вот про «Барсу» в руководстве говорили, что мной и правда интересовались: приезжали на матч, следили, смотрели. Воспринимал это спокойно – не было такого, что я в раздевалке ходил и всем рассказывал. Мне папа всегда говорит, чтобы я был приземлённым. И в то время со мной много бесед проводил Шварц: вызывал меня в кабинет и говорил мне одно и то же, чтобы у меня из головы это не вылетало».

Арсен Захарян и Сандро Шварц Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Про то, как узнал про «Челси»

«Клуб сказал, что пришло письмо с запросом на трансфер. Я сразу рассказал родителям, начал прокручивал варианты, как всё может сложиться. Потом меня вызвал к себе Дмитрий Саныч (Гафин, член правления «Динамо». – Прим. «Чемпионата»), мы поговорили – он у меня спросил, хочу я или нет, как я смотрю на этот вариант. Я ему донёс свою позицию: «Да, я хочу, поеду». Потом ждал, когда всё решится. О ходе переговоров узнавал от агентов, плюс общался с клубом. Нобель иногда что-то подсказывал.

Не отменял тот вариант, что может быть и аренда, но ничего: там себя попробую, вернусь. Либо сразу бы заиграл. Не знаю. Агент говорил, что был ещё какой-то вариант из Испании, но сейчас у меня есть «Челси». И я хочу в «Челси». Надеюсь, что переговоры продолжатся зимой и к чему-то приведут. У меня нет прямого контакта с клубом, но у агентов есть.



Я действительно не хочу уходить какими-то обходными путями, менять гражданство. Хочу, чтобы «Динамо» что-то за меня получило».

Про игру за другой клуб в России

«Ушёл бы я в российский клуб сейчас? Счастлив играть в «Динамо». А так я хочу в «Челси» уехать. В «Зенит» сейчас не хочу, ха-ха). Конечно, обидно, что не получилось уехать в Англию. Сейчас не получилось, но нужно играть, и со временем получится».

«Про Йокановича и результаты «Динамо»

«Наши результаты не зависят только от тренера. Нельзя же на него скидывать всю ответственность. Понятно, что какие-то моменты были непонятны, так как сменился тренер: нужно было привыкнуть, адаптироваться, понять, что он просит. Я считаю, что Йоканович хороший тренер, всё понятно нам доносил. Это тупо дело в нас.



Мы после какого-то матча собрались в раздевалке. Кто-то с кем-то повздорил, да и так мы между собой обсудили, что у нас получается лучше, а что хуже. После «Ахмата» было особенно напряжённо. Выступали в основном опытные игроки – Парш, Смол, Шуня. Конечно, со своей стороны мы тоже говорим, как будет лучше, как чувствуем. Сейчас у «Динамо» всё супер – победы пошли. Планируем побеждать и до того, как начнётся пауза…»

Про капитанскую повязку

«Как мне сказали, тренер думал сделать меня капитаном – я был в этом списке. Если бы мне предложили, я бы это предложение принял. Выбор был – Фома, я и ещё пару человек, не помню, кто ещё. Сначала был удивлён, что у Шунина забрали повязку, но потом мне объяснили, что для Йокановича важно, чтобы капитаном был именно полевой игрок».

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Про переписку с Гризманном и Хвичей

«Гризманн играет в Football Manager, и там он купил мою карточку. Купил и купил – не думал, что он мне решит написать. А он написал! «Привет, как дела?». Выразил слова поддержки, сказал, что следит за мной.



Ещё Хвича писал. Мы друг друга знали, но так не общались, а когда он перешёл в «Наполи» – списались. Я был инициатором. Я тогда смотрел «Ливерпуль» – «Наполи», он зафеерил там, и я ответил ему».

Про узнаваемость

«Мы были на Доминикане, сидели на ужине. Нам принесли меню, я сижу, выбираю. А в этот момент рядом сидят по лет 50–60 женщина и мужчина. Вижу – они на меня смотрят. Мужчина тыкает мне телефон в лицо, где открыл в сафари мой профиль, и говорит: «Это же ты?». Я говорю: «Да». Мы тогда сфоткались. Но я вообще не ожидал, что на Доминикане меня узнают русские. Там и русских-то особо не было».