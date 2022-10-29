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Мантуан: получение гражданства РФ — вопрос далёкого будущего. Любого варианта не исключаю

Мантуан: получение гражданства РФ — вопрос далёкого будущего. Любого варианта не исключаю
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Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос, может ли он принять российское гражданство.

«От чего зависит принятие мной российского гражданства? Это вопрос, который может относиться к далёкому будущему. Ведь я пока не знаю, останусь в «Зените» или нет. Поэтому предпочитаю двигаться поступательно и сфокусирован на следующем: провести этот сезон так, чтобы стать полноценным игроком «Зенита», а там посмотрим. Любого варианта развития событий не исключаю. Пока же об этом не думаю», — приводит слова бразильского легионера «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что соотечественники и одноклубники Мантуана нападающие Малком и Клаудиньо начали процедуру получения российского гражданства.

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