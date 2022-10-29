Мостовой назвал «Химки» цирком после разгромного поражения от «Динамо» со счётом 1:6

Бывший футболист Александр Мостовой после крупной победы московского «Динамо» в матче с «Химками» (6:1) оценил игру. Химчане сумели забить единственный гол в компенсированное ко второму тайму время при счёте 0:6.



«Счёт удручает со стороны «Химок». На Йокановича не стоит шуметь, как у нас это любят делать. «Динамо» уже на третьем месте, они по-любому в пятёрке будут.



Хочется говорить про «Химки». Почему у них сидит Лантратов в запасе? Почему вратарь, который стоит в каждой игре, «привозит» по несколько мячей? Ощущение, что он специально это делает, а его не убирают. То, что там происходит, никому не понятно. Безобразие просто, ужас. Команда-цирк», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.