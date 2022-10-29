Мостовой назвал «Химки» цирком после разгромного поражения от «Динамо» со счётом 1:6
Поделиться
Бывший футболист Александр Мостовой после крупной победы московского «Динамо» в матче с «Химками» (6:1) оценил игру. Химчане сумели забить единственный гол в компенсированное ко второму тайму время при счёте 0:6.
«Счёт удручает со стороны «Химок». На Йокановича не стоит шуметь, как у нас это любят делать. «Динамо» уже на третьем месте, они по-любому в пятёрке будут.
Хочется говорить про «Химки». Почему у них сидит Лантратов в запасе? Почему вратарь, который стоит в каждой игре, «привозит» по несколько мячей? Ощущение, что он специально это делает, а его не убирают. То, что там происходит, никому не понятно. Безобразие просто, ужас. Команда-цирк», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 29 октября 2022
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:30
-
20:28
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:50
-
19:47
-
19:43
-
19:40
-
19:39
-
19:38
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:15
-
19:05
-
19:04
-
18:59
-
18:54
-
18:54
-
18:41
-
18:33
-
18:32
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:24
-
18:21
-
18:20
-
18:10
-
18:00
Партнерский контент