«Да, вот так!» Гогниев эмоционально отреагировал на гол «Химок» с пенальти

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев эмоционально отреагировал на гол команды в ворота московского «Динамо» (1:6), забитый в компенсированное время с пенальти.

На 92-й минуте матча в ворота «Динамо» был назначен пенальти. С точки пробил нападающий «Химок» Илья Садыгов. Его гол установил окончательный счёт в матче 1:6. Спартак Гогниев отпраздновал забитый мяч ударом рукой по креслу и криком: «Да, вот так!». После матча стало известно, что Гогниев похвалил своих игроков за поражение.

Ранее Гогниев был удалён в перерыве, получив сначала жёлтую, а затем красную карточку за высказывания в адрес главного судьи встречи Яна Бобровского. Также между игровыми отрезками главный тренер «Химок» успел пересечься с комментатором «Матч ТВ» Сергеем Дурасовым в подтрибунном помещении.