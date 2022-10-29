Булыкин: ЦСКА очень хотел победить «Локомотив», поэтому играл в оборонительный футбол

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение своей бывшей команды от ЦСКА со счётом 0:1 в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ждал более интенсивную игру с большим количеством голов. У ЦСКА была нервозность, учитывая дефицит защитников. «Локомотив» в некоторых моментах имел преимущество, когда армейцы не могли перейти половину поля. Но самое главное — это результат, который полностью удовлетворяет команду Федотова.
Заслуженная ли победа ЦСКА? Как я уже говорил, они долгое время не могли перейти половину поля… Но забили гол, затем Акинфеев здорово отбил ногой выход один на один. ЦСКА очень хотел отстоять счёт и победить, поэтому играл полностью в оборонительный футбол», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 29 октября 2022
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