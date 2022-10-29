Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: ЦСКА очень хотел победить «Локомотив», поэтому играл в оборонительный футбол

Булыкин: ЦСКА очень хотел победить «Локомотив», поэтому играл в оборонительный футбол
Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение своей бывшей команды от ЦСКА со счётом 0:1 в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ждал более интенсивную игру с большим количеством голов. У ЦСКА была нервозность, учитывая дефицит защитников. «Локомотив» в некоторых моментах имел преимущество, когда армейцы не могли перейти половину поля. Но самое главное — это результат, который полностью удовлетворяет команду Федотова.

Заслуженная ли победа ЦСКА? Как я уже говорил, они долгое время не могли перейти половину поля… Но забили гол, затем Акинфеев здорово отбил ногой выход один на один. ЦСКА очень хотел отстоять счёт и победить, поэтому играл полностью в оборонительный футбол», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Тренер «Локомотива» Фёдоров рассказал, чего не хватило для победы над ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022