Тренер «Локомотива» Фёдоров рассказал, чего не хватило для победы над ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров прокомментировал причины поражения от ЦСКА со счётом 0:1 в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал выбор состава на игру.

«Игра мне понравилась, только результат не понравился. Мы поменяли схему на три защитника, раньше думали это сделать. Но сомневались, смогут ли ребята сыграться. Выдался недельный цикл, решили поменять схему, сыграли неплохо, но одна ошибка — не хватило концентрации в штрафной. Мы знали, что ЦСКА использует быстрые атаки. Нам не хватило концентрации при их голе — не разобрали игроков в штрафной. Давно не было такой атмосферы на стадионе, болельщики дали нам импульс, которого не всегда хватает.

Марадишвили болел, сейчас провёл недельный цикл, сделали выбор в пользу него. Заслужил это своим отношением, тренировка. Наберёт кондиции — сегодня он провёл ещё не самую лучшую игру. Ненахов не играл латераля в такой схеме, ему не хватало объёма, поэтому поменяли его в перерыве», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.