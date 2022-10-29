Дулаев схватил Сазонова за ягодицу перед заработанным пенальти. Видео
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В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало подмосковные «Химки». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
На 90+2-й минуте Джамбулат Дулаев заработал пенальти для подмосковной команды: на нём сфолил Саба Сазонов. Отметим, что 24-летний футболист перед падением схватил грузинского защитника за ягодицу. Заработанный пенальти реализовал Илья Садыгов, размочив счёт в матче.
Московское «Динамо» набрало 26 очков и поднялось на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (9) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» из Санкт-Петербурга (36).
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