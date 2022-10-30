Гвардиола — о Месси: мне жаль тех, кто пытается занять трон Лео

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уровне аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, с которым испанский специалист работал в «Барселоне».



«Мне жаль тех, кто пытается занять трон Лионеля Месси. Я уверен, что это невозможно: Месси – лучший. На поле он способен на всё, что должен делать идеальный футболист. И он показывает это каждые три дня», — приводит слова Гвардиолы журналист Мигель Бласкез.



Лионель Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». Он – рекордсмен по этому показателю. В текущем сезоне аргентинец в составе «ПСЖ» провёл 17 матчей, в которых забил 11 голов. Также на его счету 13 результативных передач.

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