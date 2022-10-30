Соболев: был бы рад Кокорину в сборной России, а дальше — его выбор

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, был бы он рад появлению в составе сборной России форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«В «Спартаке» нет людей, кому сборная в тягость. Как другу — я был бы рад Кокорину в сборной, а дальше — его выбор», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.