Рашфорд забил 100 мячей за «МЮ» и стал первым с 2009 года, кто достиг этой отметки в клубе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд забил свой 100-й мяч в футболке «красных дьяволов». Юбилейный гол англичанин забил в ворота лондонского «Вест Хэм Юнайтед». Как сообщает Opta Sport, нападающий стал первым игроком манкунианцев с 2009 года, кому удалось достичь такого количества забитых мячей.
Ранее подобного личного результата добивался другой форвард «дьяволов» — Уэйн Руни. Также Рашфорд стал 22-м игроком в истории «Манчестер Юнайтед», кто смог забить 100 мячей за свою команду.
В текущем сезоне Маркус Рашфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал три результативные передачи. В следующем туре его команда встретится с «Астон Виллой».
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