«Зенит» не потерпел ни одного поражения за первый круг РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар».



Подопечные Сергея Семака не потерпели ни одного поражения в первом круге РПЛ. «Зенит» одержал 12 побед, а также трижды сыграл вничью. Санкт-петербургский клуб набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице, на семь очков опережая «Спартак». «Зенит» забил 44 мяча и пропустил всего пять.



В следующем матче сине-бело-голубые сыграют дома с «Ахматом» (5 ноября, 16:30 мск).