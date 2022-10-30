«Зенит» не потерпел ни одного поражения за первый круг РПЛ
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Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар».
Подопечные Сергея Семака не потерпели ни одного поражения в первом круге РПЛ. «Зенит» одержал 12 побед, а также трижды сыграл вничью. Санкт-петербургский клуб набрал 39 очков и занимает первое место в турнирной таблице, на семь очков опережая «Спартак». «Зенит» забил 44 мяча и пропустил всего пять.
В следующем матче сине-бело-голубые сыграют дома с «Ахматом» (5 ноября, 16:30 мск).
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