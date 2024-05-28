«Аталанта» стала командой-открытием сезона по версии Globe Soccer Awards

Футбольный клуб «Аталанта» признан командой-открытием сезона-2023/2024 в Европе по версии Globe Soccer Awards — ежегодной церемонии награждения.

В сезоне-2023/2024 «Аталанта» впервые за свою историю выиграла европейский турнир, одержав победу в финале Лиги Европы над леверкузенским «Байером» со счётом 3:0. Все три гола бергамасков забил нападающий Адемола Лукман. Команда Джан Пьеро Гасперини нанесла немецкой команде поражение, которое стало для неё первым в сезоне. «Байер» не проигрывал на протяжении 51 матча во всех турнирах.

За один матч до конца сезона «Аталанта» находится на четвёртом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. Команде предстоит провести 2 июня перенесённый матч 28-го тура чемпионата с «Фиорентиной». Подопечные Джан-Пьеро Гасперини имеют в своём активе 69 очков после 37 проведённых матчей итальянской Серии А. В случае победы «Аталанта» финиширует по итогам сезона на третьем месте, обогнав миланский «Интер», набравший 71 очко.