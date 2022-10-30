Жиров рассказал о ситуации с продлением контракта с немецким «Зандхаузеном»

Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о ситуации с продлением контракта с немецким клубом.

«Слышал, что клуб хочет меня продлить, но пока никаких разговоров не было. Не вижу смысла обсуждать то, где нет конкретики. Я играю, будет зима – поговорим», — сказал Жиров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Второй Бундеслиги Жиров выходил на поле в 14 матчах, в которых отметился одним забитым мячом. «Зандхаузен» занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда набрала 13 очков, одержав только три победы в 14 матчах. В ближайшем туре команда Жирова встретится с «Ганзой» (Росток) 4 ноября.

Полное интервью с Жировым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.