Жиров рассказал о ситуации с продлением контракта с немецким «Зандхаузеном»
Поделиться
Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о ситуации с продлением контракта с немецким клубом.
«Слышал, что клуб хочет меня продлить, но пока никаких разговоров не было. Не вижу смысла обсуждать то, где нет конкретики. Я играю, будет зима – поговорим», — сказал Жиров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В текущем сезоне Второй Бундеслиги Жиров выходил на поле в 14 матчах, в которых отметился одним забитым мячом. «Зандхаузен» занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда набрала 13 очков, одержав только три победы в 14 матчах. В ближайшем туре команда Жирова встретится с «Ганзой» (Росток) 4 ноября.
Полное интервью с Жировым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Комментарии
- 31 октября 2022
-
00:22
-
00:21
-
00:16
-
00:15
-
00:10
-
00:04
-
00:00
- 30 октября 2022
-
23:59
-
23:46
-
23:43
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:29
-
23:25
-
23:23
-
23:18
-
23:10
-
23:01
-
23:00
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:35
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:11
-
22:10
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
21:55
Партнерский контент