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«Зенит» установил рекорд России по голам после первых 15 туров чемпионата

«Зенит» установил рекорд России по голам после первых 15 туров чемпионата
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Сегодня, 30 октября, завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» обыграл в гостях «Краснодар» благодаря голу полузащитника Далера Кузяева с 11-метровой отметки — 1:0. Этот мяч стал для команды 44-м по ходу нынешнего сезона и позволил установить новый рекорд страны по забитым голам после первого круга чемпионата, сообщает Opta Sport.

Кроме этого «Зенит» пропустил за 15 игр пять мячей, что является вторым результатом по пропущенным голам в рамках российского чемпионата. Меньше (3) к этому моменту пропустил только московский «Локомотив» в 2005 году, возглавляемый в том сезоне Владимиром Эштрековым. Однако во втором круге чемпионата железнодорожники пропустили в пять раз больше голов и в итоге заняли третье место в чемпионате. На второй строчке оказался «Спартак», а ЦСКА стал чемпионом страны.

В следующем туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» дома сыграет с «Ахматом». Матч состоится в субботу, 5 ноября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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