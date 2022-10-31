Игрок «Зандхаузена» Жиров: «Краснодар» не дал мне шанса. До сих пор не понимаю почему

Российский защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров рассказал о времени, проведённом в футбольном клубе «Краснодар».

«В «Краснодаре» у меня осталась недосказанность, потому что мне не дали сыграть. Это было очень тяжёлое время для меня. Меня взяли перед чемпионатом мира, я подписал долгосрочный контракт. До сих пор не понимаю, почему, спустя пару месяцев мне сказали, что я не нужен. Шанс давали всем, играли все, но не я. Тогда было несколько предложений. Я выбирал, решил перейти в «Краснодар», а в итоге сложилось вот так», — рассказал Жиров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Жиров стал игроком «Краснодара» в 2017 году, однако не сыграл за основной состав клуба ни одного матча. В 2018 году защитник перешёл в «Зандхаузен».

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