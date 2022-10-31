«Летом наконец-то получу вид на жительство». Как россиянин стал капитаном в Германии

Когда болельщики вспоминают о россиянах, играющих в Европе, в первую очередь говорят об Александре Головине, Алексее Миранчуке и Денисе Черышеве. Но, помимо них, во Второй Бундеслиге за «Зандхаузен» играет защитник Александр Жиров – и играет уже четыре с половиной года. Более того ― он капитан команды и выходит на поле в каждом матче. Мы связались с Жировым и поговорили о нынешнем сезоне «Зандхаузена», о том, каково сейчас россиянину играть в Европе, о целях на будущее и недопонимании с «Краснодаром».

Александр Жиров Фото: DPA/ТАСС

― Как ты стал капитаном «Зандхаузена»?

― Тренер выбирал в самом начале сезона, сломался наш основной капитан, и я получил повязку на весь сезон. Я уже выходил с капитанской до этого, но чтобы быть прям основным ― такое впервые.

― Для тебя после этого что-то изменилось?

― Не особо. Приятно, что парни на меня рассчитывают, доверяют. Хотя позиция на поле такая, что и так ответственности и подсказа много. Иногда приходится ходить к руководству или тренеру ― решать какие-то бытовые вопросы.



― Что например?

― Попросить один лишний выходной и так далее. Вероятность, что дадут – всегда 50 на 50. Но мы аргументируем, зачем это нужно.

― Лишний выходной выбивать удавалось?

― Зависит от настроения тренера. Прям лишний ещё ни разу, но получить лёгкую тренировку удавалось. Просто дисциплина здесь жёсткая, иногда тренер просто не может дать нам отдохнуть, потому что нужно провести восстановление. Мы ещё ни разу не получали выходной на следующий день после матча ― даже те, кто отыграл полную игру, идут бегать в лес.



― Ты уже 4,5 года в Германии. Как ты изменился за это время?

― Как человек ― 100% изменился. Здесь другая ментальность. Я и так по жизни очень спокойный человек, не очень лёгкий на подъём. А здесь жизнь прямо спокойная. Я предоставлен в Германии сам себе, меня никто не гладит по голове. В России ты можешь любую футбольную проблему решить очень быстро ― здесь не так. Первые два месяца тебе помогают, а дальше – ты как рыба в океане.



― Немецкий выучил до конца?

― Есть темы, которые я не понимаю, но они не касаются меня в повседневной жизни. В остальном ― спокойно разговариваю.

― С тобой в команде играет Кемаль Адеми, который играл в «Химках» в прошлом сезоне. Что-то рассказывал?

― Ему нравилось в команде. И тренировочный процесс, и парни. Я не спрашивал, почему он решил уйти в аренду, но в Москве ему очень понравилось. Он жил в Новогорске. Кема рассказывал, что в любой момент можно было решить любую бытовую проблему, доставить еду в любую точку, все сервисы работали 24 на 7 ― в Европе такого он не наблюдал.

Александр Жиров Фото: Cathrin Mueller/Getty Images

Плохое выступление «Зандхаузена» в нынешнем сзоне, Жиров критикует руководство

― Почему «Зандхаузен» так низко идёт в чемпионате?

― Проблема в психологии. У нас хороший состав. Мы спокойно можем идти в пятёрке. Когда перед началом сезона президент клуба говорит, что наша задача ― бороться за выживание, это неправильно. С таким настроем нельзя подходить к старту чемпионата. Потом, в самом начале сезона, мы пару раз проиграли на последних секундах – это передало тренеру тревожность. Мне кажется, он упустил чуть нить управления командой, было видно, что он боится проиграть. После поражений ты должен делать выводы, анализировать ошибки ― всё. Не надо держать в голове боязнь поражения в следующем матче.



― Теперь вас ждёт борьба за выживание?

― Почему? У каждого игрока соперника две ноги, две руки и голова. Если ты боишься выходить на поле, то так и скажи тренеру: «Я боюсь». Если будешь бояться допустить ошибку – ты её допустишь. Не надо бояться играть в футбол ― это же праздник. Ты тренируешься, выходишь на поле, полный стадион ― какая ещё атмосфера тебе нужна?



― То есть не только у российских игроков есть боязнь футбола?

― Нет. Здесь тоже присутствует. Если мы выиграем следующий матч, то будем в середине таблицы. Почему мы не должны его выиграть? Надо выходить и делать своё дело.

Интерес от «Падерборна» и «Ганновера», почему не получилось перейти

― Знаю, что тобой предметно интересовались «Падерборн» и «Ганновер». Насколько всё было близко?

― «Падерборн» был в конце 2021 года, но не сложилось, хотя договорённости с клубом у меня были. Однако «Зандхаузен» не смог договориться с клубом. Я не понял президента, почему он не захотел меня отпускать. Он мне сказал: «Без тебя мы вылетим». Сейчас «Падерборн» идёт в тройке.



― Мотивация играть за клуб после этого не упала?

― Если я буду плохо играть за «Зандхаузен», то ко мне не будет интереса от других команд летом. Я 100% перерос клуб, в котором сейчас играю, в руководстве об этом знают. Сейчас у меня контракт до лета, зимой я буду иметь право вести переговоры с другими клубами.



― «Зандхаузен» не предлагал продлить контракт?

― Слышал, что хотят, но пока никаких разговоров не было. Не вижу смысла обсуждать то, где нет конкретики. Я играю, будет зима – поговорим.



― Летом писали про интерес к «Динамо». Слышал об этом что-то?

― Только читал. Я открыт для любых предложений, Россию для себя не закрываю. Если есть предложение на бумаге, надо садиться и обсуждать. Всё будет зависеть не от денег, а от того, какие задачи будет решать клуб и какое место в составе для меня будет видеть тренер.

Александр Жиров Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Изменилось ли отношение к Жирову в Германии после 24 февраля, самый долгий перелёт

― Как ты изменился за последние несколько месяцев после начала всех событий в мире?

― Если всё читать, можно сойти с ума. Я сконцентрировался на футболе. Играю в него и получаю от этого удовольствие.



― По отношению к тебе в Германии что-то изменилось после 24 февраля?

― Вообще ничего. Я капитан команды ― если до сих пор им являюсь, значит, ко мне здесь нормальное отношение, никакого негатива. Президент сразу сказал, что интервью на тему всех событий немецкие СМИ у меня брать не будут.



― Знакомые много вещей просят привезти из брендов, которые ушли из России?

― Близким иногда привожу, но в целом многое и так доставляют. Дикого спроса на мои услуги не было, ха-ха.

― Самый долгий перелёт, начиная с февраля?

― На Луну я слетал, когда летел из Москвы во Франкфурт через Дубай. 12 часов в полёте, пересадка два часа. Было тяжеловато. Сразу вспомнил, как в ФНЛ летал на Дальний Восток. Хотел полететь через Стамбул, но ценник был сумасшедший.



― Ты не в сборной и не в российском клубе. По тебе ударило решение УЕФА забанить наш футбол?

― Это неправильно, когда спорт мешают с политикой. Есть же соревновательный принцип.



― У тебя ещё есть цель поиграть за сборную?

― Конечно, я же с футболом не собираюсь заканчивать. Правда, мы не знаем, когда вернёмся: через неделю, месяц, дольше. Важно сохранить голову в этой ситуации. Надеюсь, нас быстро вернут.

Александр Жиров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Ты можешь представить введение в Германии аналога Fan ID?

― Нет, тяжело. Сейчас же везде есть камеры. Если кто-то будет жечь файеры, любого человека установят. Хочу верить, что этот вопрос в России урегулируют. Мне тяжело представить, чтобы в Германии целые фанатские трибуны не ходили на футбол, здесь это была бы трагедия.

Как «Краснодар» не дал шанса в России, желание играть в футбол до 40 лет

― Оглядываясь назад на свой период карьеры в России, у тебя где-то осталась недосказанность?

― В «Краснодаре», где мне не дали сыграть. Это было очень тяжёлое время для меня. Меня взяли перед чемпионатом мира, я подписал долгосрочный контракт. До сих пор не понимаю, почему спустя пару месяцев мне сказали, что я не нужен. Шанс давали всем, играли все, но не я. Тогда было несколько предложений, я выбирал, но решил перейти в «Краснодар», а в итоге сложилось вот так.

Александр Жиров Фото: fckrasnodar.ru

― Сколько ты ещё планируешь играть в футбол?

― Я ещё голодный до игры. Как сказал мне один тренер: «Каждой ягодке своя пора». Я только к 30 годам сформировался как личность, в плане головы стал взрослее, на многие вещи смотрю по-другому. Я хочу играть минимум до 40 лет.

― Ого.

― Раньше в футбол заканчивали играть в 30. Сейчас, если посмотреть, всё по-другому. Сколько классных возрастных защитников в Италии? В Германии? Есть Ибрагимович, который себя сделал сам. Я чувствую свой организм, он в отличном состоянии. Я чувствую в себе силы. Мне будет 32 года, а по ощущениям, я только начинаю раскрываться. Кто-то раскрывается в 20 лет, а кто-то в моём возрасте. Иммобиле в 30 лет выдал чумовой сезон, Варди изменил свою карьеру. Так что у меня есть планы играть долго. Если ты уважаешь свой организм, он тебе отплатит той же монетой. Мальдини же закончил в 42? Я тоже так хочу.



― У тебя осталась мечта добраться до Первой Бундеслиги?

― Я приезжал сюда ради этого. Тем более летом у меня наконец-то будет ВНЖ, мне будет проще перейти в высшую лигу, я не буду считаться легионером. Буду выбирать лучший вариант для себя, чтобы продолжить карьеру на высоком уровне. Каждый шаг будет важен.