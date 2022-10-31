«Это шанс для молодёжи». Хави — о матче «Барсы» с «Викторией Пльзень» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал значимость матча с «Викторией Пльзень» в рамках Лиги чемпионов. Эта встреча не повлияет на положение команд в таблице, так как каталонский клуб досрочно вылетел в Лигу Европы.

«У нас ничего не стоит на кону, но это важный матч. Мы хотим хорошо завершить это соревнование, которое стало для нас судьбоносным. Это шанс для игроков, которые получали мало минут, и для молодёжи. Я мотивирован, даже если это был товарищеский матч. Для нас большая честь быть в этом клубе. Мы находимся в ситуации, которой не ожидали, но они футболисты«Барсы», и им есть что доказывать.

Победа и хорошая игра в этом матче были бы идеальным вариантом. Мы хотим иметь приятные впечатления перед оставшимися матчами Ла Лиги. Ради престижа и профессионализма нужно идти на всё», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Валенсией»:

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