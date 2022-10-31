Экс-игрок «Анжи» Мухаммад: когда я говорил, что из России, меня спрашивали о Путине
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Бывший полузащитник «Анжи» и сборной Афганистана Шариф Мухаммад рассказал об ассоциациях иностранцев с Россией.
«Когда я говорил, что я из России, все начинали спрашивать о Путине, а когда отвечал, что из Дагестана, то все говорили о Хабибе. Они даже не спрашивали о нём, а, скорее, восхищались. Сам лично с Хабибом вроде бы один раз пересекался, точно не помню.
Просто в последние годы в Дагестане не так часто был, поэтому не доводилось часто видеться. А так я слышал от своих друзей, что они по утрам с Хабибом выходили и в футбол играли», – цитирует Мухаммада Metaratings.
В России игрок выступал за «Спартак» Нальчик, «Анжи» и махачкалинское «Динамо». В национальную команду Афганистана он вызывается с 2015 года.
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