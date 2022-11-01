«Безработицы много. С наркоманией беда». Бывший форвард «Зенита» о проблемах Люксембурга

Бывший нападающий «Зените» и сборной Люксембурга Михаил Зарицкий рассказал, какие социальные проблемы существуют в Люксембурге.
«Фиктивные браки в Люксембурге тоже заключались, но сейчас уже меньше. Всё дотошно проверяется. Сюда очень сложно зайти. Разрешение на работу тяжело оформить. Власти говорят: «У нас тоже безработица. Сначала надо своих обеспечить рабочими местами, а потом уже брать иностранцев». Такая политика.
Безработицы очень много. Знаешь, есть такая поговорка: «Не всё то золото, что блестит»? Здесь очень много своих проблем. Очень много! С наркоманией просто беда. Люксембург находится в центре Европы: пять километров до Германии, пять до Франции, пять до Бельгии. Все границы открыты, отовсюду люди приезжают. Очень много беспорядка. Только кажется, что всё тут в ажуре, но это абсолютно не так. И при этом Люксембург — очень дорогая страна», – сказал Зарицкий в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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