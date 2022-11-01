«Челси» может подписать экс-защитника «Барселоны» на замену Джеймсу

Лондонский «Челси» намерен заменить травмированного Риса Джеймса. Главным претендентом на эту роль является защитник «Вулверхэмптона» Нелсон Семеду. Об этом сообщает The Sun.

28-летний Семеду выступает за английскую команду с сентября 2020 года, когда перешёл из «Барселоны» за € 32 млн. В нынешнем сезоне португальский защитник в 12 матчах во всех турнирах отдал две результативные передачи.

Напомним, возвращение 22-летнего Джеймса в строй ожидается не раньше середины декабря. Он восстанавливается после травмы колена, из-за которой пропустит чемпионат мира в Катаре.

«Челси» после 12 туров в английской Премьер-лиге набрал 21 очко и занимает в турнирной таблице шестое место. В следующем туре команда Грэма Поттера сыграет с «Арсеналом».

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: