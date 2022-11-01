Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» отклонил два предложения по трансферу Донни ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» отклонил два предложения по трансферу Донни ван де Бека
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может сменить клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, боссы «Манчестер Юнайтед» отклонили два предложения по Донни ван де Беку в августе. Будущее игрока всё ещё не определено.

25-летний ван де Бек из-за травм провёл на поле в нынешнем сезоне лишь 19 минут в трёх матчах английской Премьер-лиги. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году. В Лиге Европы голландец принял участие в одном матче.

Напомним, ван де Бек является воспитанником «Аякса», где он начал работать с Эриком тен Хагом. Вторую часть сезона-2021/2022 полузащитник провёл на правах аренды в «Эвертоне», где вышел на поле в семи играх и забил один гол.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022