«Манчестер Юнайтед» отклонил два предложения по трансферу Донни ван де Бека

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может сменить клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, боссы «Манчестер Юнайтед» отклонили два предложения по Донни ван де Беку в августе. Будущее игрока всё ещё не определено.

25-летний ван де Бек из-за травм провёл на поле в нынешнем сезоне лишь 19 минут в трёх матчах английской Премьер-лиги. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году. В Лиге Европы голландец принял участие в одном матче.



Напомним, ван де Бек является воспитанником «Аякса», где он начал работать с Эриком тен Хагом. Вторую часть сезона-2021/2022 полузащитник провёл на правах аренды в «Эвертоне», где вышел на поле в семи играх и забил один гол.