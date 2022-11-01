«Манчестер Юнайтед» отклонил два предложения по трансферу Донни ван де Бека
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может сменить клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, боссы «Манчестер Юнайтед» отклонили два предложения по Донни ван де Беку в августе. Будущее игрока всё ещё не определено.
25-летний ван де Бек из-за травм провёл на поле в нынешнем сезоне лишь 19 минут в трёх матчах английской Премьер-лиги. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году. В Лиге Европы голландец принял участие в одном матче.
Напомним, ван де Бек является воспитанником «Аякса», где он начал работать с Эриком тен Хагом. Вторую часть сезона-2021/2022 полузащитник провёл на правах аренды в «Эвертоне», где вышел на поле в семи играх и забил один гол.
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