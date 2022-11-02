Экс-футболист «Анжи» рассказал, чем его удивила Швеция

Бывший футболист «Анжи» и «Спартака» из Нальчика Шариф Мухаммад рассказал о жизни и футболе в Швеции. Напомним, в ходе своей карьеры воспитанник махачкалинского «Динамо» успел поиграть за шведский «АФК Эскильстун».
«Чем меня удивила Швеция? Если спросите моих детей, то они до сих пор с восторгом и ностальгией вспоминают Швецию. Бывает, когда ты переезжаешь в какую-то страну, становится хорошо на душе. Вот так было и со мной: в Швеции приветливейшие люди. К примеру, вот на улице дети возвращаются из школы – швед, темнокожий и азиат – и они идут под руку и свободно общаются друг с другом. Такая атмосфера меня очень затянула. Что же касается футбола, то он немного силовой. Не думаю, что он уступал российскому. Были сильные команды, как «Мальмё» или АИК», — приводит слова Мухаммада Metaratings.
Отметим, что Мухаммад провёл в чемпионате Швеции семь матчей, однако результативными действиями отличиться не сумел.
- 2 ноября 2022
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