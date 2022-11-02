«Европа – большая деревня. В России всё иначе». Экс-игрок «Анжи» – о жизни за границей

Бывший полузащитник «Анжи» и «Спартака» из Нальчика Шариф Мухаммад рассказал о жизни за пределами России. Он признался, что Европа не подходит ему по темпу жизни. По словам футболиста, ему намного комфортнее жить в России или в Азии.
«Чем иностранцы похожи на жителей России, а чем отличаются? Трудный вопрос. Я уже сказал, что в Швеции живут приветливые люди. Они простые, с улыбками на лице, им всё легко. А вот в Нидерландах у меня сложилось ощущение, что там вообще нет людей. Мы выходили гулять с семьёй, и порой за пару километров вообще никого не встречали.
Для меня Европа – это большая деревня, в которой нечего делать. Лично мне там очень скучно. Всё-таки я вырос в Дагестане, где везде эмоции. Да и вообще в России всё по-другому, всё бурлит и кипит. А в Европе всё спокойно, умиротворённо. Не моё это.
В Азии всё совсем иначе, она мне намного ближе. Там самый настоящий «пожар», люди эмоциональные, носятся. Но это лично мои ощущения, у других людей они могут быть иными», — приводит слова Мухаммада Metaratings.
Напомним, после выступления за клубы из России Шариф успел поиграть в Швеции, Индонезии, на Кипре и в других странах. Мухаммад является воспитанником «Динамо» из Махачкалы.
- 2 ноября 2022
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