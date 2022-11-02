«Звезда» одолела «Родину» в матче 1/16 финала Кубка России
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В матче 1/16 финала Кубка России сезона-2022/2023 «Родина» встречалась с санкт-петербургской «Звездой». Встреча прошла на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Голами в составе «Звезды» отметились футболисты Дмитрий Суконкин, Павел Кудряшов и Матвей Першин, оформивший дубль в этой встрече. За «Родину» голы забили игроки Игорь Андреев, Альберт Габараев и Астемир Гордюшенко, успешно реализовавший 11-метровый удар. На 41-й минуте встречи форвард «Родины» Иван Тимошенко не смог реализовать пенальти.
Таким образом, санкт-петербургская «Звезда» вышла в следующий этап Пути регионов Кубка России, а «Родина» завершила выступления в нынешнем розыгрыше турнира.
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