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«Звезда» одолела «Родину» в матче 1/16 финала Кубка России

«Звезда» одолела «Родину» в матче 1/16 финала Кубка России
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В матче 1/16 финала Кубка России сезона-2022/2023 «Родина» встречалась с санкт-петербургской «Звездой». Встреча прошла на стадионе академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Голами в составе «Звезды» отметились футболисты Дмитрий Суконкин, Павел Кудряшов и Матвей Першин, оформивший дубль в этой встрече. За «Родину» голы забили игроки Игорь Андреев, Альберт Габараев и Астемир Гордюшенко, успешно реализовавший 11-метровый удар. На 41-й минуте встречи форвард «Родины» Иван Тимошенко не смог реализовать пенальти.

Таким образом, санкт-петербургская «Звезда» вышла в следующий этап Пути регионов Кубка России, а «Родина» завершила выступления в нынешнем розыгрыше турнира.

Фонбет Кубок России. 1/16 финала
02 ноября 2022, среда. 14:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 4
Звезда СПб
Санкт-Петербург
1:0 Андреев – 27'   1:1 Першин – 29'   2:1 Габараев – 41'   2:2 Першин – 56'   2:3 Суконкин – 63'   2:4 Кудряшов – 71'   3:4 Гордюшенко – 82' (пен)
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