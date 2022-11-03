Результаты матчей Лиги чемпионов 2 ноября, турнирная таблица

Вечером 2 ноября в Лиге чемпионов состоялись матчи 6-го тура в группах E, F, G и H. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня группового этапа.



Группа E



«Милан» (Италия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 4:0.

«Челси» (Англия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 2:1.



Группа F



«Шахтёр» (Украина) – «РБ Лейпциг» (Германия) – 0:4.

«Реал» (Испания) – «Селтик» (Шотландия) – 5:1.



Группа G



«Копенгаген» (Дания) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 1:1.

«Манчестер Сити» (Англия) – «Севилья» (Испания) – 3:1.



Группа H



«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Бенфика» (Португалия) – 1:6.

«Ювентус» (Италия) – «ПСЖ» (Франция) – 1:2.

«Челси», «Милан», «Реал», «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити», «Боруссия», «Бенфика» и «ПСЖ» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. А занявшие третьи места в своих группах «Ред Булл Зальцбург», «Шахтёр», «Севилья» и «Ювентус» продолжат еврокубковый путь в Лиге Европы наряду с «Аяксом», «Байером», «Барселоной» и «Спортингом», которые сделали это днём ранее.