Владимир Сычевой признан лучшим игроком РПЛ в октябре

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в октябре, информирует пресс-служба лиги в своём телеграм-канале.

За Сычевого отдали голоса все эксперты РПЛ и большинство телеэкспертов. При этом стоит отметить, что в голосовании болельщиков победил форвард ЦСКА Фёдор Чалов.

На звание лучшего игрока чемпионата России в октябре также претендовали Малком из «Зенита», Квинси Промес из «Спартака» и Алексей Каштанов из «Урала».

Напомним, в пяти матчах октября Владимир Сычевой отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Всего в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 нападающий «Оренбурга» провёл 13 матчей, забил 11 голов и отдал два голевых паса.