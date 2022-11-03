Дмитрий Радченко: Лунёв может вернуться в «Зенит». Трудно понять, что у нас с вратарями

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал слухи о возможном возвращении голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва в петербургский «Зенит».



«Допускаю, что Лунёв может вернуться в «Зенит», потому что пока очень трудно понять, что у нас с вратарями. У «Зенита» вроде один Миша Кержаков остался, и непонятно, что с Одоевским. Поэтому возвращения Лунёва я не исключал бы. «Зенит» ему знакомый клуб, и сам тренер вратарей Михаил Бирюков его хорошо знает. Но всё будет решать, конечно, руководство клуба», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Контракт Лунёва с немецкой командой истекает летом 2023 года. В составе «Байера» за полтора проведённых сезона вратарь сыграл всего в трёх матчах.