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Дмитрий Радченко: Лунёв может вернуться в «Зенит». Трудно понять, что у нас с вратарями

Дмитрий Радченко: Лунёв может вернуться в «Зенит». Трудно понять, что у нас с вратарями
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал слухи о возможном возвращении голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва в петербургский «Зенит».

«Допускаю, что Лунёв может вернуться в «Зенит», потому что пока очень трудно понять, что у нас с вратарями. У «Зенита» вроде один Миша Кержаков остался, и непонятно, что с Одоевским. Поэтому возвращения Лунёва я не исключал бы. «Зенит» ему знакомый клуб, и сам тренер вратарей Михаил Бирюков его хорошо знает. Но всё будет решать, конечно, руководство клуба», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Контракт Лунёва с немецкой командой истекает летом 2023 года. В составе «Байера» за полтора проведённых сезона вратарь сыграл всего в трёх матчах.

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