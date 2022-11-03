Тренер «Рубина» Кузьмин дисквалифицирован на три игры за оскорбления в адрес судьи
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по матчу 16-го тура Мелбет Первой лиги «Рубин» — «Балтика» (3:3). Тренер казанского «Рубина» Олег Кузьмин получил дисквалификацию.
«Тренер «Рубина» Кузьмин позволил себе оскорбительные выражения и ненормативную лексику в адрес судьи. У Кузьмина это рецидив. Наказание: дисквалификация на три матча Первой лиги и штраф 150 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Казанский «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда Леонида Слуцкого набрала 27 очков после 16 проведённых матчей. Лидирует владикавказская «Алания» — 35 очков.
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