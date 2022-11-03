Главный тренер «Шинника» Евсеев дисквалифицирован на две игры за оскорбительный жест

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по матчу 16-го тура Мелбет Первой лиги «Шинник» — «Арсенал» (2:1). Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев получил дисквалификацию.
«Евсеев дисквалифицирован на два матча, на один из которых условно, за оскорбительный жест в матче «Шинник» — «Арсенал». Штраф 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После того как полузащитник чёрно-синих Дмитрий Самойлов забил гол, арбитр встречи Ранэль Зияков удалил главного тренера ярославцев. Наставник «Шинника» покинул тренерскую зону и отправился на трибуну. Ярославцы занимают седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка.
- 3 ноября 2022
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