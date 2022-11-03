Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Шинника» Евсеев дисквалифицирован на две игры за оскорбительный жест

Главный тренер «Шинника» Евсеев дисквалифицирован на две игры за оскорбительный жест
Комментарии

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по матчу 16-го тура Мелбет Первой лиги «Шинник» — «Арсенал» (2:1). Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев получил дисквалификацию.

«Евсеев дисквалифицирован на два матча, на один из которых условно, за оскорбительный жест в матче «Шинник» — «Арсенал». Штраф 20 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После того как полузащитник чёрно-синих Дмитрий Самойлов забил гол, арбитр встречи Ранэль Зияков удалил главного тренера ярославцев. Наставник «Шинника» покинул тренерскую зону и отправился на трибуну. Ярославцы занимают седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 24 очка.

Новость по теме
Евсеев — делегату матча: футбола без эмоций быть не может
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022