Форвард «Милана» Оливье Жиру признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.



«Милан» в матче 6-го тура группового этапа на своём поле был сильнее австрийского «Зальцбурга» со счётом 4:0. Французский нападающий поучаствовал во всех мячах своей команды: Жиру забил дважды, ещё два раза он ассистировал партнёрам по «Милану».



Благодаря победе итальянский клуб сумел набрать 10 очков и выйти в плей-офф турнира вслед за лондонским «Челси».



Помимо Жиру, на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов претендовали хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде, Кристофер Нкунку из «Лейпцига» и Ферран Торрес из «Барселоны».



Жеребьёвка 1/8 финала турнира состоится 7 ноября.

Новость по теме Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов