Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис может получить тюремный срок

Прокуратура Неаполя потребовала приговорить к одному году тюремного заключения президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса и президента «Аталанты» Антонио Перкасси за махинации с финансовыми операциями при продаже игроков. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Il Mattino.
Также тюремный срок может получить бывший генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани, который сейчас занимает аналогичный пост в «Монце». Для него прокуратура запросила один год и один месяц тюрьмы.
Обвинение попросило оправдать президента «Лацио» Клаудио Лотито и президента «Фиорентины» Андреа делла Валле.
В материалах дела сказано, что речь идёт об использовании «ложных счетов». Благодаря фиктивным операциям в казну футбольных клубов поступала незаконная прибыль.
Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»
- 3 ноября 2022
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