«Открываю глаза и понимаю: гол Паши — явь». Отец Мелёшина — о 1-м мяче сына за «Спартак»

Российский тренер Алексей Мелёшин рассказал об игре своего сына, 18-летнего футболиста «Спартака» Павла Мелёшина, а также о его дебютном голе за команду в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:0) в августе.



«Когда Паша забил гол, я на две секунды закрыл глаза и оказался в какой-то тишине. Знаете, будто время остановилось, будто кто-то нажал на паузу. Открываю глаза и понимаю: гол Паши – это явь, это реально происходит. Дальше посмотрел на жену и Лёшу (ещё один сын Мелёшина. — Прим. «Чемпионата») – и мы закричали все вместе. Втроём вскочили, прыгали, радовались, до конца даже не верили.



Как только матч продолжился, я понял, что мне стало сложно смотреть футбол. Потому что телефон просто разрывался. Мне писали, звонили, поздравляли, что-то невероятное было. Интересно, что Паша вышел после игры расстроенный, слишком требовательно к себе отнёсся. Поэтому обошлось без празднований, утром надо было на работу, а Паше – восстанавливаться.



Потом он забил «Факелу» – я был в Крымске на турнире, сердечко снова ёкнуло, тоже радостно так обожгло. Дальше Паша забил уже и в Премьер-Лиге, но мне не хочется всё это переоценивать. Мы только в начале пути, мы не в розовых очках. Паша просто постепенно идёт к тому, что когда-то начал.



А родителям, чьи дети играют в футбол, мне хочется пожелать одного: максимально поддерживать своего ребёнка и максимально оберегать его от стрессов. Ни в коем случае не давить и ничего не требовать. Пусть просто играет в футбол», — цитирует Мелёшина Sports.ru.