Гол Тирни помог «Арсеналу» обыграть «Цюрих» и занять первое место в группе Лиги Европы
Поделиться
Лондонский «Арсенал» одержал победу над швейцарским «Цюрихом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 1:0. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув».
На 17-й минуте единственный мяч во встрече забил защитник «Арсенал» Киран Тирни.
«Арсенал» занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав 15 очков после шести встреч. «Цюрих» занял последнее, четвёртое место в группе и не сыграет в плей-офф еврокубков. «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, также из этой группы вышел ПСВ, набравший 13 очков. Третью строчку занял «Будё-Глимт» с четырьмя очками.
Действующим победителем Лиги Европы является немецкий «Айнтрахт», в финале 2022 года обыгравший шотландский «Рейнджерс».
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
01:41
-
01:22
-
01:17
-
00:58
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:26
-
00:26
-
00:00
- 3 ноября 2022
-
23:59
-
23:45
-
23:34
-
23:18
-
23:12
-
23:09
-
22:44
-
22:42
-
22:40
-
22:36
-
22:34
-
22:30
-
22:26
-
22:11
-
22:10
-
21:59
-
21:59
-
21:58
-
21:47
-
21:44
-
21:39
-
21:30
Партнерский контент