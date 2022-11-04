Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Тирни помог «Арсеналу» обыграть «Цюрих» и занять первое место в группе Лиги Европы

Гол Тирни помог «Арсеналу» обыграть «Цюрих» и занять первое место в группе Лиги Европы
Комментарии

Лондонский «Арсенал» одержал победу над швейцарским «Цюрихом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА со счётом 1:0. Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув».

На 17-й минуте единственный мяч во встрече забил защитник «Арсенал» Киран Тирни.

«Арсенал» занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав 15 очков после шести встреч. «Цюрих» занял последнее, четвёртое место в группе и не сыграет в плей-офф еврокубков. «Арсенал» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, также из этой группы вышел ПСВ, набравший 13 очков. Третью строчку занял «Будё-Глимт» с четырьмя очками.

Действующим победителем Лиги Европы является немецкий «Айнтрахт», в финале 2022 года обыгравший шотландский «Рейнджерс».

Лига Европы. Группа A. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Цюрих
Цюрих, Швейцария
1:0 Тирни – 17'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022