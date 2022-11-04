В «Зените» отреагировали на слухи о возможном возвращении Лунёва из «Байера»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном возвращении 30-летнего российского вратаря Андрея Лунёва, ранее уже выступавшего в составе сине-бело-голубых, а ныне являющегося игроком немецкого «Байера».

«О возвращении Лунёва в «Зенит» нет речи. Клуб не ведет с ним переговоры», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Напомним, Лунёв стал игроком леверкузенского «Байера» в 2021 году, перейдя из санкт-петербургского «Зенита» на правах свободного агента. За немецкую команду голкипер сыграл три матча, в которых пропустил четыре мяча. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 2,5 млн.

Андрей Лунёв показал, как изучает немецкий язык.