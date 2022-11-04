Форвард «Спартака» Соболев рассказал, что был готов бросить профессиональный футбол

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, что у него возникали мысли бросить профессиональный футбол.
«В детстве на футбольном пути мне приходилось многое преодолевать. Я до 18 лет никому нужен не был: и в ЦСКА на просмотре был, и в «Локомотиве», и в «Анжи» ― почти всю Россию объездил. Всё изменилось в «Томи», где в меня поверили. Перед Томском мог бросить футбол. Думал, если и тут не получится, то это будет последняя попытка. Играл бы где-нибудь в Барнауле.
Всегда есть трудности: при Тедеско то играл, то не играл, при Витории был неудачный период, при Ваноли. Сложности всегда присутствуют ― я просто терплю и работаю. Я мог бы жаловаться, но я не из тех, кто будет это делать публично», ― сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Соболевым читайте на «Чемпионате»:
- 4 ноября 2022
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