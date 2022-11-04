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Mediafoot: тен Хаг хочет подписать Шупо-Мотинга на замену Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Mediafoot: тен Хаг хочет подписать Шупо-Мотинга на замену Роналду в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в приглашении в команду нападающего мюнхенской «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга, который должен заменить Криштиану Роналду. Португальский форвард намерен покинуть клуб в январе. Об этом сообщает MediaFoot. Контракты обоих футболистов истекают в конце сезона.

В нынешнем сезоне Шупо-Мотинг принял участие в 13 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал три результативные передачи. Он стал игроком немецкого клуба в октябре 2020 года, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Бавария» заинтересована в продлении контракта с 33-летним футболистом.

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