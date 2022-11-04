«Манчестер Юнайтед» пытался подписать 35-летнего вратаря «Аугсбурга». Сам игрок подтвердил

Вратарь «Аугсбурга» Рафал Гикевич рассказал, что в летнее трансферное окно вёл переговоры с «Манчестер Юнайтед».

«Я не только был связан с клубом, но и подписал различные доверенности либо с «Манчестер Юнайтед», либо с «Ньюкасл Юнайтед». На рынке вратарей всё работает как домино. Когда Мартин Дубравка ушёл, это место занимает другой и так далее.



Мне позвонили из Англии и спросили, не хочу ли я рискнуть. При этом добавили, что что-то может произойти в последние часы трансферного окна и готов ли я рисковать. Я сидел дома, так какой был риск? Я всё подписал и стал ждать развития событий», — приводит слова Гикевича Canal+ Sport.

В итоге «Манчестер Юнайтед» арендовал у «Ньюкасла» Мартина Дубравку до конца сезона.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик: