«Манчестер Юнайтед» пытался подписать 35-летнего вратаря «Аугсбурга». Сам игрок подтвердил

Вратарь «Аугсбурга» Рафал Гикевич рассказал, что в летнее трансферное окно вёл переговоры с «Манчестер Юнайтед».
«Я не только был связан с клубом, но и подписал различные доверенности либо с «Манчестер Юнайтед», либо с «Ньюкасл Юнайтед». На рынке вратарей всё работает как домино. Когда Мартин Дубравка ушёл, это место занимает другой и так далее.
Мне позвонили из Англии и спросили, не хочу ли я рискнуть. При этом добавили, что что-то может произойти в последние часы трансферного окна и готов ли я рисковать. Я сидел дома, так какой был риск? Я всё подписал и стал ждать развития событий», — приводит слова Гикевича Canal+ Sport.
В итоге «Манчестер Юнайтед» арендовал у «Ньюкасла» Мартина Дубравку до конца сезона.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
- 4 ноября 2022
-
23:20
-
23:17
-
23:13
-
23:08
-
23:05
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:32
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:53
-
21:47
-
21:44
-
21:41
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:17
-
21:11
-
21:02
-
20:58
-
20:51
-
20:45
-
20:41
-
20:32
-
20:30
-
20:21